Trois jours pour la transition vers une société durable

«Open house: how we can live together in a one planet world?». Comment vivre ensemble sur une seule planète? C'est le thème des Transition Days 2021 qui se déroulent de ce vendredi à dimanche au Carré, à Luxembourg (anciennement le Exit07, rue de l'Aciérie, à Hollerich). L'idée est de mener, sur un week-end, de nombreux ateliers, discussions et autres apprentissages «autour de la transition vers une société plus équitable, inclusive et durable». Une projection du film «Eng Äerd» et un concert de Seed to Tree animeront aussi l'événement, samedi.

Transition Days



L'événement dure de ce vendredi après-midi à dimanche. Programme et inscriptions aux ateliers L'événement dure de ce vendredi après-midi à dimanche. Programme et inscriptions aux ateliers en suivant ce lien

«Le festival réunira en un seul lieu les initiatives de transition du Luxembourg», explique Marine Henry, coordinatrice des Transition Days. «Les participants peuvent s'attendre à découvrir des idées nouvelles et inattendues, voir de nouvelles synergies se créer et même se sentir inspirés pour s'impliquer dans des initiatives locales». Ce vendredi à 16h, par exemple, l'atelier «Oser franchir le pas» se demandera: «Comment redonner du sens à son travail?» ou encore «Vivre de sa passion, un rêve accessible?».

Ateliers autour du compost ou la réutilisation des déchets, la permaculture ou encore le bien-être jalonnent aussi les Transition Days qui pourront aussi vous aider à «reprendre goût à l'activité physique» et à «cocréer les assemblées climatiques citoyennes». On pourra même y apprendre à fabriquer son dentifrice maison, entre diverses animations musicales et visites aux stands de partenaires.

(L'essentiel)