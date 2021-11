La formation des adultes soigne son image

Le secteur de la formation des adultes n'est pas assez connu. Il faut promouvoir l'offre existante», souligne Erik Goerens, directeur du Service de la formation des adultes (SFA). Une université populaire a ouvert ses portes à Belval, depuis le mois d'avril. Elle héberge sous son toit des annexes de trois grands acteurs du «lifelong learning»: le SFA, le Centre national de formation professionnelle continue (CNFPC) et l’Institut national des langues (INL), avec sa palette de langues: le luxembourgeois, le français, l'allemand, l’anglais et l’espagnol. «Nous avons actuellement 2 200 apprenants sur le site de Belval», glisse Maizy Gorza, directrice de l'INL.

L'université populaire reprend ainsi les offres de la formation générale et citoyenne des adultes. En outre, les apprenants adultes y ont aussi accès à la deuxième voie de qualification qui permet d’accéder aux diplômes et formations reconnus. Des offres de formation professionnelle continue et l’instruction de base pour apprendre à mieux écrire, lire, calculer et maîtriser les outils numériques sont aussi proposées.

D'autres sites vont ouvrir

De plus, l’Université populaire se veut un point d’information et d’orientation pour l’apprenant adulte en demande de conseil et d’accompagnement. Le bâtiment abrite 32 salles de cours, un centre d’examen de l’Institut national des langues, des aires dédiées aux formations digitales du CNFPC, un auditorium de 280 places, une médiathèque et une extension de l’Institut de formation de l’Éducation nationale (IFEN).

«D'autres universités populaires vont prochainement voir le jour, dans le pays, à Ettelbruck et à Luxembourg (deux sites), note Erik Goerens. En parallèle, le label «Université populaire» va pouvoir être accordé à des formations dispensées par des communes et des associations.

