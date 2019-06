La police va traquer l'usage des GSM au volant

À partir de ce lundi et jusqu'au dimanche 30, la police effectuera des contrôles bien précis sur le bord des routes du pays. Elle observera avec attention si vous utilisez votre GSM en conduisant. Une campagne appelée «distraction au volant» et textos, appels, mails, vidéos, réseaux sociaux... tout y passe. «L'échange de messages, mais aussi la consultation d'Internet et d'applications sollicitent encore d'avantages les capacités d'attention du conducteur. Ces pratiques constituent une source de distraction très dangereuse», justifie la police, qui regrette au passage un «recul» de la technologie «mains libres» en voiture.

Il y a quelques jours près de Mersch, une conductrice a admis qu’elle utilisait son téléphone au moment où elle a perdu le contrôle de sa voiture. Le véhicule est parti en tonneaux et deux personnes ont été blessées. Fin mai, un chauffeur de bus qui reliait Saarburg, en Allemagne, à Luxexpo The Box au Kirchberg, a été filmé par un passager en train de regarder un film sur son smartphone. Plus dramatique, alors qu'il circulait vers le Grand-Duché, un Luxembourgeois est décédé dans un accident la semaine passée en Belgique, sur l'autoroute E411. Il aurait, là aussi, utilisé son GSM au volant.

L'usager s'expose à une amende de 145 euros, deux points retirés sur le permis de conduire, et même à des poursuites judiciaires qui peuvent entraîner une peine de prison.

(nc/L'essentiel)