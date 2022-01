CovidCheck au travail: «chacun a joué le jeu»

Annoncée par le gouvernement le 29 novembre 2021, puis votée à la Chambre le 16 décembre dernier, la loi introduisant le CovidCheck 3G obligatoire au travail entre en vigueur samedi 15 janvier. Elle stipule que l'accès au travail sera désormais strictement limité aux personnes avec un certificat de vaccination valable, à celles présentant un certificat de rétablissement (valable pour une durée de six mois), et aux personnes avec un certificat de test, soit PCR (valable 48 heures), soit antigénique rapide certifié (valable 24 heures). Elle couvre aussi le secteur des loisirs, où les clients sont soumis au CovidCheck 2G. La disposition légale court jusqu'au 28 février inclus.

1. Chocolaterie Genaveh, jouer le jeu

Alexandra Kahn, directrice depuis 2017 de la chocolaterie Genaveh à Steinfort, veille jalousement sur son personnel, volontiers qualifié de «petite famille». «Nous sommes une équipe de quinze personnes où chacun se connaît bien». Et comme la solution de repli vers le télétravail n'est pas envisageable dans un atelier de fabrication artisanale de chocolat, «nous nous sommes organisés en vue du 15 janvier, dit-elle. J'ai imprimé la liste de tout le personnel. Chacun a joué le jeu sans problème et y a inscrit son nom, ainsi que son statut vaccinal et sa date de validité».

Au sein de la chocolaterie artisanale, une seule personne n'est pas vaccinée. Un fait loin de susciter l'émoi chez Alexandra Kahn. «Tout est prévu. Elle fera un test PCR à ses frais chaque jour ou tous les deux jours dans une pharmacie, avec une flexibilité telle dans les horaires que cela empiétera le moins possible sur son organisation et celle de l'entreprise», explique celle qui ouvrira une seconde boutique en mars à Luxembourg-Ville.

Quant aux quatorze autres membres du personnel, «ils seront checkés une seule fois, dès le lancement de ce nouveau régime. On ne va pas faire un check tous les jours par la suite. Nous veillerons juste à bien respecter les délais de validité des différents certificats». Bref, pas de quoi troubler le quotidien de l'atelier Genaveh, déjà fiévreusement plongé dans les créations pascales sous les enivrantes effluves chocolatées.

2. EY, surcoût financier

Au sein du cabinet d'audit EY, le CovidCheck «sera effectué par un personnel de sécurité additionnel», qui sera «placé aux entrées du bâtiment», situé au Kirchberg. Et même si le recours au télétravail est «plus soutenu depuis la pandémie», EY a pris des mesures sanitaires afin de rendre possible le maximum de travail sur site. Ainsi, la société d'audit «ne s'attend pas à une hausse significative du taux d’absentéisme» suite à l'introduction du régime CovidCheck 3G. Si EY «soutient les mesures du gouvernement», elle prévoit néanmoins «un surcoût administratif et financier lié à l’adaptation logistique». Conformément à la stratégie du gouvernement qui consiste à maximiser la vaccination, EY «ne prendra pas en charge le coût des tests de son personnel».

3. Luxair, «des perturbations»

Si Luxair «salue l'introduction des mesures CovidCheck 3G», la compagnie aérienne «déplore toutefois quelques difficultés d'adaptation». Bien sûr, l'adoption de la nouvelle mesure, annoncée par le gouvernement le 29 novembre, avait été anticipée: dès décembre, Luxair «a travaillé à la mise en place de ces nouvelles mesures sanitaires». La société aéronautique «prévoit d’ailleurs un sureffectif de 10%» pour ce week-end, ceci «afin de pallier les absences éventuelles». Pour rappel, fin décembre déjà, Luxair déplorait «un taux d’absentéisme très haut, de 10 à 13% dans certains services, engendrant des difficultés de planification». Bien que les responsables de la société «estiment un fort taux de vaccination parmi le personnel de vol», la compagnie ne dispose «d'aucune connaissance des chiffres exacts» et «redoute des perturbations opérationnelles en raison de l’impact inconnu de l’introduction du 3G». Ainsi, «Luxair aurait souhaité connaître en avance le statut vaccinal de son personnel».

4. ArcelorMittal, badges désactivés

Chez ArcelorMittal, les listes du personnel, où chacun est censé fournir des informations sur son statut vaccinal, «sont gérées par la médecine du travail, de sorte que chaque supérieur hiérarchique n’en a aucune connaissance». Il s’agit «juste d’un numéro de badge», et les noms eux-mêmes ne circulent nulle part. À partir de là, «chaque gestionnaire de site laissera actifs les badges des personnes inscrites, «tandis que les autres seront automatiquement désactivés». Ceux qui seront dans le cas devront alors présenter un test négatif certifié.

