Les résidents incités à visiter leur pays

«Le Luxembourg n’est pas uniquement un pays dans lequel on habite et on travaille. Nous voulons inciter les résidents du Grand-Duché et de la Grande Région à explorer notre pays qui a beaucoup à offrir d’un point de vue touristique», martelait ce lundi matin, le ministre du Tourisme, Lex Delles, lors du lancement de la nouvelle campagne «Vakanz doheem».

Avec 20 000 emplois créés directement et indirectement par le tourisme, le secteur représente aujourd’hui 6,5% du PIB national. «Le tourisme se porte bien au Luxembourg, mais il faut davantage inciter les résidents à explorer des régions ou zones qu’ils méconnaissent» ajoute le ministre.

Visites personnalisées

S’inscrivant dans la stratégie «Tourisme 2022», la campagne comprend également des actions de sensibilisation, dont l’application «Vakanz doheem». Six portails de réalité augmentée seront installés fin juillet à travers le pays. Grâce à l’application, les visiteurs pourront afficher sur l’écran de leur smartphone des vues panoramiques de 360 degrés de différents lieux touristiques luxembourgeois.

Un concours photo sera également lancé sur les réseaux sociaux sous le hashtag «#vakanzdoheem» afin d’atteindre un public plus vaste. Sans oublier la troisième édition de l’initiative «Guide for one day » qui a démarré le 29 juin dernier, et se prolongera jusqu’au 15 septembre.

«Nos guides vont emmener les visiteurs dans des endroits qui leur tiennent à cœur, comme un parc près de chez eux, ou bien encore leur présenter les endroits qu’ils parcourent dans leur quotidien. Le tout dans une ambiance très conviviale, c’est pour cela qu’on opte pour des groupes de 10 personnes», explique Lex Delles. En tout 30 guides bénévoles se sont inscrits pour l’édition 2019 et ils proposeront quelques 80 guidages. Les visites «très personnalisées», sont offertes en quatre langues et durent en moyenne une heure et demie.

(Ana Martins/L'essentiel)