Le chômage a baissé de 17,6% sur l'année 2021

Le Luxembourg a terminé l'année 2021 avec un taux de chômage à 5,2%, revenant à son niveau du début de l'année 2019, avant que la pandémie ne passe par là. Sur un an, le nombre de chômeurs diminue de 2 515 personnes, soit de 17,6%, pour aboutir à 16 403 demandeurs d'emploi résidents.

«Les tendances sont à la baisse dans toutes les catégories de demandeurs d'emploi», souligne l'Adem. Ainsi, le nombre de chômeurs baisse de 18,1% chez les hommes, et de 17,2% chez les femmes. Idem dans les catégories d'âge, particulièrement chez les moins de 30 ans, où il recule de 21,3%. Chez les 30-44 ans, il s'établit à -20,7% et chez les plus de 45 ans, à -13,1%. Ces derniers restent toutefois les plus nombreux, avec 7 162 personnes de plus de 45 ans cherchant un travail.

Nombre record de postes à pourvoir

Les chômeurs longue durée restent d’ailleurs les plus nombreux, ils représentent plus de la moitié des effectifs de l'Adem, avec 8 199 inscrits depuis 12 mois et plus (-15,9% sur l'année). C'est parmi les chômeurs inscrits depuis 7 à 11 mois que la baisse est la plus forte, à -30,2%.

D'ailleurs, l'ADEM note que «le nombre de nouvelles inscriptions reste relativement faible malgré une légère hausse en décembre». Sur le dernier mois de l'année, 2 260 résidents se sont inscrits à l'Adem, 53 de moins (-2,4%) qu'en décembre 2020, à un niveau similaire à 2018. À l'opposé, les employeurs ont déclaré en décembre 3 258 postes vacants, pour un total de 42 745 sur l'année, un record. Au 31 décembre, il restait 10 221 jobs à pourvoir, 62,9% de plus qu'un an plus tôt.

(L'essentiel)