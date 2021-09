Enthousiasme et stress au moment de la rentrée

Sous une pluie fine, le défilé des parents et enfants a repris mercredi devant l’école fondamentale du Kirchberg, pour la rentrée. Certains sont venus en voiture, d’autres à pied, dans un ballet ininterrompu. «Moi je suis prêt, mais mon garçon de cinq ans est un peu stressé!», lâche le père d’un garçon de premier cycle. Maely, entre ses parents Olinda et Michael, a aussi «un peu peur» pour sa première année en primaire.

5 345 enfants scolarisés dans la capitale



En tout, 5 345 enfants ont fait leur rentrée ce mercredi dans les 19 écoles de la capitale, indique la Ville de Luxembourg dans un communiqué. Parmi eux, 2 007 sont en cycle 1 et 3 338 aux cycles 2 à 4. Ils sont répartis dans 374 classes et encadrés par 491 enseignants, 134 chargés de cours, 43 éducateurs diplômés et 19 éducateurs gradués.

Souvent, ce sont les parents qui s’inquiètent plus que leurs enfants, à l’image de David: «Nous sommes un peu stressés, car nous n’avons pas trouvé le bâtiment tout de suite. Mais un enseignant nous a dirigés dans la bonne direction». Sa fille Alessandra se dit en revanche «contente» de retrouver l’école. Un enseignant croisé devant le bâtiment coloré explique avec le sourire être «un peu anxieux», car il découvre «une nouvelle école, un nouveau bâtiment et de nouveaux élèves». Le complexe scolaire «est le plus grand de la ville, avec 470 élèves répartis sur deux bâtiments», explique Lydie Polfer (DP), la bourgmestre venue en visite. Elle a senti les membres de la communauté scolaire «heureux de se retrouver».

Pas trop d'inquiétude sur le Covid-19

Pas d’inquiétude apparente pour Sara, une Italienne loquace et à l’aise en anglais. Elle se dit «contente de revoir les amis et la maîtresse», tandis que son père Mario se tourne déjà vers l’année prochaine: «Elle débute sa dernière année de primaire, il faudra ensuite bien choisir». De son côté, Tatiana a bien préparé la rentrée de son fils Timothy. «Nous sommes allés chercher les affaires dans les magasins ou sur Internet», explique-t-elle. Même si l’intéressé, un peu bougon, «n’aime pas l’école» et «préfère les vacances». Il y a plus de joie chez Johanna. «La petite est contente, nous lui avons bien expliqué que l’école allait reprendre», explique sa mère Sandrina.

Le Covid-19 n’a pas disparu, mais il ne semblait pas inquiéter outre mesure les parents. «J’espère que tout a été bien fait contre le virus, nous verrons bien», indique Cesar, qui accompagne son fils Léo, nouvel élève de 5e. Alex, du cycle 4.2, n’a pas l’air inquiet. Pas plus que sa mère, rassurée d’avoir «reçu régulièrement des mails du ministère» sur le sujet.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)