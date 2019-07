Le budget en excédent de 869 millions d'euros

Le ministre des Finances, Pierre Gramegna (DP), a présenté ce mercredi l’évolution des comptes de l’État, une situation qu’il qualifie de «saine». Le solde de l’Administration centrale affiche un excédent de 869 millions d’euros, soit une amélioration de 957 millions d’euros par rapport à juin 2018.

Les recettes (10,247 milliards d’euros) ont progressé de +13,4 % et les dépenses (9,378 milliards) de +2,8 %. À noter toutefois que les dépenses devraient progresser pour le reste de l’année, l’État ayant débuté l’exercice sur un budget de fonctionnement calqué sur celui de l’an dernier, suite aux élections.

Les recettes fiscales à un bon niveau

La hausse des accises au 1er mai a également impacté les ventes. Celle du diesel a ainsi reculé de 6,2 % en mai et juin 2019 par rapport à la même période l’an dernier. Le ministère gardera un œil sur cette dernière tendance.

Les recettes encaissées par l’Administration des contributions directes, l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA et l’Administration des douanes et accises, s’établissent à 52% du budget voté. Elles sont légèrement supérieures aux 50% à atteindre théoriquement après un semestre.

