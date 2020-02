Spaces étrenne son nouvel espace de travail partagé

«Welcome home. Oops, sorry, we meant welcome at work», indique l'inscription sur la porte du nouvel espace de coworking «Spaces place de la Gare», inauguré ce mercredi dans la capitale. Avec 6 400 m², le bâtiment devient le plus grand espace de coworking du Grand-Duché. Le principe: fournir un lieu de travail commun et favorisant les rencontres pour des start-up, des indépendants ou même des entreprises déjà bien établies en quête d'un nouvel environnement de travail. Pour le moment, 30% des locaux sont occupés, pour des loyers oscillant entre 239 euros par mois pour les indépendants et 534 euros minimum, pour un bureau.

En plus des bureaux et des salles de réunions, le bâtiment comprend donc un étage de vie commune, avec ses fauteuils, son restaurant, ses salles plus calmes... Au sous-sol, une salle de sport, une salle de projection, une salle de billard et même des douches sont à la libre disposition des locataires et des membres.

«Je pourrais même dormir ici»

«On veut fournir un cadre et une communauté, favoriser le bouche-à-oreille et la création de réseaux. On veut aussi que les gens qui travaillent ici se sentent à la maison», explique William Willems, DG de Spaces au Luxembourg et en Belgique. «Donc, il faut qu'ils trouvent sur place tout ce qu'ils auraient envie d'avoir chez eux. On leur fournit un cadre et une communauté». Ce sera également valable pour les deux autres espaces qu'ouvrira Spaces au Luxembourg, sur le boulevard Royal en avril et à la Cloche d'Or en 2022, 4 500 m² chacun. Spaces comptera bientôt 400 bâtiments similaires dans le monde.

«C'est très pratique, c'est comme prendre un appartement fourni et déjà meublé, all inclusive», s'enthousiasme Krista, dont la start-up loue un bureau au deuxième étage. Elle se dit déjà bien intégrée dans son nouvel environnement de travail et fréquente les espaces communs aussi souvent que possible. «Je pourrais même dormir ici si c'était possible», plaisante-t-elle, à moitié seulement.

(L'essentiel/vr)