Dans la capitale, 7 habitants sur 10 sont étrangers

La population de la capitale a passé un nouveau cap en franchissant la barre des 120 000 habitants. À la fin de l'année dernière, Luxembourg-Ville comptait 122 273 habitants, soit 3 059 de plus qu'en 2018. Une dynamique due en grande partie aux étrangers, toujours plus nombreux. Déjà particulièrement élevée, leur part dans la population de la capitale a encore augmenté. À Luxembourg-Ville, plus de sept habitants sur dix ne sont pas Luxembourgeois.

En termes de nationalité, les équilibres restent similaires. Derrière les Luxembourgeois (35 913), les Français sont les plus nombreux (20 889). Ils devancent les Portugais (12 209), les Italiens (8 610) et les Belges (4 622). «Nous serons probablement à 130 000 habitants en 2023. C'est une croissance soutenue et continue, et donc un véritable défi!», a commenté le premier échevin, Serge Wilmes (CSV), mercredi.

(L'essentiel/Thomas Holzer)