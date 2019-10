Vivre avec un senior, le bon plan pour les jeunes

Trouver un logement au Luxembourg s'apparente à un véritable parcours du combattant. Moussa Seck, directeur de l'association «Cohabit'âge», qui œuvre en faveur de la cohabitation intergénérationnelle, parle même de «conditions catastrophiques». L'association a participé au premier «Midi du logement et de l'habitat alternatif», qui a eu lieu mercredi dans les locaux de la BCEE.

L'objectif était d'informer la population sur des alternatives de logement, potentiellement capables de répondre aux changements démographiques et sociétaux auxquels fait face le Grand-Duché. La demande croissante de logements n'est pas uniquement liée à l'augmentation continue de frontaliers dans le pays, selon Julien Licheron, chercheur au LISER. Ce dernier estime que la demande annuelle de logements pourra grimper «jusqu'à 8 000, d'ici 2030».

Or, depuis 2000, un maximum de 4 000 appartements par an ont été mis à disposition. Autre constat: au Luxembourg, les surfaces habitables sont nettement supérieures à celles des autres pays européens. D'après les chiffres du Statec, la surface moyenne occupée par les plus de 65 ans est de 150 m², contre 91 m² en Allemagne et seulement 20 en Belgique. Nombreuses sont les personnes âgées qui vivent seules dans une grande maison après le décès de leur conjoint, «alors qu'à l'étage, toutes les pièces demeurent inoccupées».

«Beaucoup ont peur de voir des inconnus débarquer, mais c'est une chance»

En conséquence, des seniors demeurent isolés et des jeunes n'ont aucune chance sur le marché de l'immobilier face à des «prix exorbitants», comme le mentionne Moussa Seck. Alors pourquoi ne pas les faire cohabiter? À Vianden, c'est chose faite. La commune abrite une maison intergénérationnelle de l'association Cohabit'âge. «Un exemple que devrait suivre les autres communes du pays», selon le ministre du Logement, Henri Kox (Déi Gréng), qui estime «qu'il y a énormément de maisons vides au Luxembourg».

Au Grand-Duché, ce type de cohabitation reste cependant foncièrement nouveau. Et Moussa Seck doit se montrer particulièrement convaincant lorsqu'il frappe à la porte des personnes âgées et des jeunes pour leur expliquer le concept. «Beaucoup ont peur de voir des inconnus débarquer à la maison, mais c'est une chance». En plus de payer un loyer, les jeunes passent du temps avec la personne, ce qui la préserve d'une certaine solitude. Moussa Seck souhaite également mettre les communes face à leurs responsabilités: «Lorsqu'une maison unifamiliale est achetée pour être transformée en cohabitation intergénérationnelle, cela pose de nombreux problèmes. Des progrès sont nécessaires», conclut-il.

(Franziska Jäger/L'essentiel)