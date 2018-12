Une première commande de cannabis médical a été livrée

Le 7 décembre dernier, la société canadienne Aurora Cannabis Inc. annonçait avoir conclu un accord avec le gouvernement luxembourgeois pour la livraison de 20 kg de cannabis à usage médical «Une première commande pour approvisionnement jusqu’à fin avril a été réalisée et vient d’arriver au Grand-Duché.

Il s’agit plus précisément de trois produits, à savoir différentes sommités fleuries (NDLR: il s’agit de la tête de la plante sur laquelle on retrouve la fleur et une partie de la tige) avec des concentrations prédéfinies en THC et CBD», confirme de son côté le ministère de la Santé.

Mais pourquoi un fournisseur canadien plutôt qu’un autre du continent européen? «Le fournisseur a été choisi, entre autres, sur des critères préétablis de qualité comme les bonnes pratiques de fabrication, de prix et de rapidité de livraison», avance-t-on encore.

Trop tôt pour le cannabis récréatif

En début d’année prochaine, un nouveau marché public sera lancé pour six autres produits. L’État aura alors besoin de «sommités fleuries et d’extraits huileux avec concentrations prédéfinies de THC et CBD».

Le prochain fournisseur sera également choisi par appels d’offres. Il devra ainsi, comme pour Aurora, s’assurer de la qualité de fabrication, notamment en termes de bonnes pratiques, répondre à des critères de prix ainsi que de rapidité de livraison.

Pour l’instant, les appels d’offres portent uniquement sur le cannabis médical. Il est encore trop tôt pour envisager des contrats sur le cannabis récréatif.

(Patrick Théry/L'essentiel)