Un premier parc solaire flottant voit le jour

«C'est le projet le plus fou, le plus audacieux», s'exclame Claude Turmes, le ministre Déi Gréng de l'Énergie. Une centrale solaire implantée sur un ancien bassin de refroidissement a été inaugurée ce mardi, sur le site ArcelorMittal Differdange. «6 777 panneaux photovoltaïques ont été installés sur une structure flottante de 5,7 hectares, explique Éric Golinelli, chef de projet au sein du développement énergie renouvelable d'Enovos, qui a investi entre 4 et 5 millions d'euros dans le projet.

L'électricité produite est ensuite ramenée par des câbles vers des onduleurs qui la transforment en électricité alternative». Cette énergie alternative rentre ensuite dans un transformateur. Un forage sous terrain permet alors de raccorder l'installation vers le réseau public.

Suite aux études de faisabilité et à l’obtention des autorisations administratives nécessaires, la construction du parc solaire a démarré en mars 2021. Le premier kilowatt a été injecté le 21 octobre dernier. La centrale, d'une durée de vie d'«au moins 20 ans», doit pouvoir produire assez d'électricité (3 GWh/an) pour couvrir les besoins en énergie de près de 800 habitations, soit 3 200 résidents. «Le photovoltaïque flottant est plus efficace par rapport aux installations sur les toits, relève Éric Golinelli. En effet, la fraîcheur de l’eau permet d’éviter la surchauffe des panneaux et leur rendement est amélioré».

Le chef de projet ajoute que d'autres centrales solaires flottantes pourraient être implantées sur d'autres bassins industriels, par exemple à Esch-Belval. «La production d'électricité à partir du photovoltaïque ou d'éoliennes permet de réagir à l'urgence climatique et de contribuer à notre indépendance énergétique, souligne de son côté Claude Turmes. L'idée est de remplacer notre pétrole et notre gaz, que nous importons à 100%, par cette énergie verte».

À noter que la part du solaire dans la production d'électricité au Luxembourg à partir de sources renouvelables s'élevait en 2020 à 16,3%. Cela a permis de couvrir les besoins en électricité d'environ 120 000 personnes.

(Olivier Loyens/L'essentiel)