Le Luxembourg met la main à la poche contre le virus

400 000 euros. C'est la somme que le Luxembourg va attribuer à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour lutter contre le coronavirus, indiquent le ministère des Affaires étrangères et européennes et la Direction de la coopération au développement et de l'action humanitaire, dans un communiqué.

À ce titre, l'OMS a lancé un Plan de préparation et d’intervention (SPRP) à hauteur de 620 millions d’euros pour la période de février à avril 2020. Objectif: limiter la propagation du virus, particulièrement dans les pays les plus vulnérables en cas d’épidémie, isoler et de soigner les patients, communiquer de manière adéquate sur les risques et ainsi minimiser l’impact socioéconomique. Dans un «esprit de solidarité», le Grand-Duché va y contribuer, à hauteur de 200 000 euros.

Le Luxembourg soutiendra également à hauteur de 200 000 euros le Fonds de réserve de l’OMS pour les situations d’urgence, «particulièrement sollicité» en ce moment pour soutenir la réponse sanitaire globale au COVID-19. Par ailleurs, dans le cadre de ses relations bilatérales, le gouvernement luxembourgeois dépêchera une aide d’urgence sous forme de matériel de protection sanitaire en Chine, pays le plus sévèrement touché jusqu’à présent.

