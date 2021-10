Cinq voitures accidentées et trois blessés

Il n'aura fallu que 37 petites minutes pour que cinq voitures soient impliquées dans deux accidents, ce jeudi après-midi au Luxembourg. Selon le dernier bulletin du Coprs Grand-Ducal d'Incendie et de Secours (CGDIS), trois personnes au total ont été blessées.

Le premier accident s'est tout d'abord déroulé sur le coup de 13h01, détaille précisément le CGDIS. Trois voitures se sont percutées à proximité de la Croix de Gasperich sur la bretelle d'autoroute permettant de rejoindre l'A1 à partir de l'A3 en direction de Trèves et de l'Allemagne. Deux ambulances du Centre d'intervention et de secours (CIS) de Luxembourg se sont rendues sur les lieux pour prendre en charge deux blessés.

Plus au sud du pays, non loin des frontières française et belge, un deuxième accident s'est produit à 13h38, au Pôle Européen de Développement (PED) et plus précisément à hauteur de Rodange. Deux voitures ont été impliquées et une personne a été blessée. Un ambulance du Centre d'intervention et de secours (CIS) de Sanem et de Differdange s'est rendue sur place, de même que des volontaires du CIS de Pétange.

(L'essentiel)