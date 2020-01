Le pactole de 28 millions tombe au Luxembourg

Une personne s'est réveillée très heureuse, et surtout bien plus riche que la veille, ce samedi matin. Le jackpot de l'Euro Millions est en effet tombé au Luxembourg, selon le site Internet du jeu européen. Et, comme un seul joueur avait coché les cinq bons numéros et les deux étoiles tirés au sort vendredi soir, il ne partage pas le magot: il remporte 28 601 720 euros. De quoi passer la fin de l'hiver au soleil plutôt qu'au bureau...

Pour remporter cette coquette somme, le joueur a choisi les numéros 3, 4, 6, 9 et 24 et les étoiles 5 et 8. Il dispose maintenant 60 jours pour se signaler auprès de la Loterie nationale et réclamer son gain. Ce qui lui laisse jusqu'au 24 mars.

(L'essentiel)