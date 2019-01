Differdange durcit le ton pour traquer les mégots

La commune de Differdange a décidé de sévir contre la présence de mégots de cigarettes dans ses rues, notamment devant les restaurants et les cafés. Elle appelle tous les restaurateurs et les gérants de cafés, si ce n’est pas encore le cas, à installer des cendriers devant leurs établissements et à sensibiliser leur clientèle.

Parallèlement, la commune demande aussi aux fumeurs de se servir des écrase-mégots intégrés aux poubelles publiques. Et elle est même prête à aller plus loin. «Si nous n'obtenons pas les résultats escomptés, nous pourrions ne plus accorder d’autorisations pour les nuits blanches ou leur interdire de déployer leurs terrasses lors des beaux jours», confie Tom Ulveling, premier échevin (CSV).

(L'essentiel)