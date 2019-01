Cinq accidents et neuf blessés en fin de journée

Vous l'avez sans doute remarqué, depuis l'arrivée des conditions hivernales au début de cette semaine, il faut redoubler de prudence sur toutes les routes du Luxembourg. Et probablement encore un peu plus en fin de journée lorsque les températures diminuent à nouveau et que la fatigue s'accumule.

Plusieurs automobilistes l'ont appris à leurs dépens ce jeudi soir. En un peu plus de quatre heures, le Corps grand-ducal incendie et secours (CGDIS) a dénombré pas mois de neuf blessés au Grand-Duché pour un total de onze véhicules impliqués.

Collisions en cascade

Le premier accident impliquant cinq voitures est survenu à 19h30, sur l'autoroute A1, entre le rond-point Irrgarten et le tunnel de Howald. Trois personnes ont été blessées à ce moment-là, de même que vers 21h16, toujours sur l'A1, mais cette fois entre le Kirchberg et le tunnel de Cents, où trois voitures se sont percutées.

Trois autres accidents, à 20h12 sur la RN10 entre Wallendorf-Pont et Dillingen, à 21h30, rue Guillaume, à Luxembourg, et à 0h16, sur l'A13, entre Kayl et Schifflange, ont encore eu lieu dans la foulée, impliquant à chaque fois un seul véhicule et blessant par la même occasion trois fois un seul individu.

