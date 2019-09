Les cosplay ont partagé leur fantaisie

Les personnages de jeux vidéo, anime japonais et autres films aux saveurs science-fictions ont investi ce dimanche les locaux de Luxexpo the Box, sous les traits des amateurs de cosplay*. Au Luxembourg Gaming Xperience (LGX), ce sont eux les vedettes. Les visiteurs n’ont à ce titre pas raté l’occasion de poser avec l’un ou l’autre personnage pour quelques selfies.

Natasha, 32 ans et originaire de la capitale, se sent comme un poisson dans l’eau dans son costume inspiré de l’anime d’horreur «Elfen Lied». «Mon personnage s’appelle Lucie. Sa particularité est qu’elle a été soumise à des tests en laboratoire depuis sa naissance. Jusqu’à ce qu’elle arrive à s’en échapper pour se venger», relate la trentenaire qui plonge aussi dans la peau des personnages gores de films d’horreur comme «Annabelle».

Le cosplay coûte cher

Et le hobby de cosplay s’avère coûteux car pour réussir un look authentique, le costume ne suffit pas. «On a beau se fixer un budget, on finit toujours pas le dépasser. J’ai dépensé quelque 300 euros pour la totalité de mon cosplay», ajoute Nastaha, lentilles et accessoires compris.

Plus loin, David Mond, plus connu sous «DM Cosplay» dans la scène luxembourgeoise, s’essayait pour la première fois dans la peau d’un personnage féminin. «J’ai passé trois semaines à coudre ce costume inspiré d’un personnage du jeux vidéo Splatoon», racontait celui qui n’a cessé de provoquer stupeur avec son apparence dingue d’une Geisha avec son parasol en papier et son kimono. Ils sont nombreux à s’emparer de la machine à coudre pour la réalisation de leurs créations vestimentaires. «Si je passe des nuits d’affilé à concrétiser mes projets, c’est pour perfectionner chaque détail à ma taille», expliquait pour sa part Sandy, 28 ans, plongée dans une uniforme de servante.

À l’annonce du concours de cosplay, le public était ardent de découvrir le défilé de personnages aux looks décalés. Ainsi, une version féminine de Loki, super-vilain issue des BD Marvel, a éblouit les spectateurs avec son costume aux LED verts et son arme authentique. «Il y en a pour tous les goûts», commentait Filipe, venu d’Esch-sur-Alzette de bonne heure pour assister au concours. «Le cosplay regroupe des fans de jeux vidéo, de films et d’anime. Pour nous les fans c’est une occasion unique pour poser en photo avec eux et admirer les détails de leurs costumes de près», s’enthousiasmait le jeune homme de 18 ans.

* Mot-valise composé des mots anglais « costume » et « play », le cosplay est un loisir qui consiste à jouer le rôle de ses personnages en imitant leur costume, leurs cheveux — à l'aide d'une perruque ou en réalisant la même coupe de cheveux que celle du personnage — et leur maquillage.

(Ana Martins/L'essentiel)