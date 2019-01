À quoi ressemblait "L'essentiel" il y a dix ans?

C'est une tendance forte sur les réseaux sociaux ces derniers jours: le «10 Year Challenge» a envahi Facebook, Twitter ou encore Instagram et les célébrités s'en donnent à cœur joie pour rappeler au monde entier à quoi elles ressemblaient il y a dix ans. Mais à quoi donc ressemblait votre journal «L'essentiel» le 16 janvier 2009? Nous sommes retournés dans nos archives et nous sommes tombés sur la Une du numéro 296. C'était un vendredi et «l'activité des fonds d'investissement au Luxembourg était plombée par l'affaire de fraude Bernard Madoff», un financier américain qui sera condamné six mois plus tard à 150 ans de prison pour escroquerie.

Dix ans plus tard, ce mercredi 16 janvier 2019 dans notre numéro 2 595, notre journaliste Patrick Théry développe «la possible interdiction de vente d'alcool aux mineurs au Luxembourg.» Dix ans plus tôt, Patrick Théry était déjà parmi nous et titrait sur cette même page 4 «Le petit Jésus a atteint l'âge de quitter l'école» pour évoquer un projet de réforme scolaire visant à séparer l'école de la religion.

Plus froid il y a dix ans

Dans notre rubrique des sports, il y a dix ans, le transfert de l'attaquant luxembourgeois Stefano Bensi, 20 ans en janvier 2009, était enfin conclu entre l'US Rumelange et le club de Deinze en D2 belge à l'époque. Une aventure de courte durée qui se terminera onze matchs et deux buts plus tard avec un retour au F91 Dudelange où il restera jusqu'en 2012 avant de rejoindre les rangs du Fola Esch. Dix ans plus tard, période du mercato hivernal oblige, c'est un autre Luxembourgeois, Vahid Selimovic, qui se fait remarquer en quittant le FC Metz pour tenter l'aventure chypriote du côté de l'Apollon Limassol.

Pour les amateurs du genre, notre page «BD» s'est transformée en page «Détente», mais le petit Nelson, les Mots Fléchés, le Wordoku et le Sudoku sont toujours de la partie. Quant à la «Météo», elle figure toujours à la dernière page de notre journal et il faisait visiblement plus froid de quelques degrés il y a dix ans: -4°C en 2009 pour 1°C ce mercredi 16 janvier 2019 à Luxembourg-Ville.

