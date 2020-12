Jeux vidéo et de société ont la cote cette année

Alors que Noël approche, une tendance s'est déjà dessinée dans la vente de jouets: les jeux de société. Et la crise sanitaire y est pour quelque chose. «Nous voyons un changement dans les habitudes de consommation depuis quelques mois. Nos clients sont plutôt tournés vers la famille, avec les jeux de société comme "Monopoly", "Cluedo", mais aussi les puzzles», explique Nicolas Maugenest, responsable maison et loisir chez Auchan Kirchberg.

Une tendance observée aussi chez Cactus. «Les jeux éducatifs, créatifs et les jeux de société ont toujours la cote auprès des familles et gardent leur importance, surtout dans la vente orientée cadeau de Noël», raconte Natalia Sampaio, du service marketing de Cactus. En effet, les Lego et les Playmobil restent plébiscités chez les enfants.

Les jeux vidéo, de leur côté, confirment leur succès connu au printemps. «La Switch et la PlayStation ont bien marché», ajoute Nicolas Maugenest. Et si les moments en famille ont été privilégiés cette année dans les jouets pour Noël, la tendance des poupées LOL, qui avaient déjà fait un carton l'an passé, se poursuit. «Tout ce qui est collectionnable, comme les poupées LOL ou les cartes Pokémon, fonctionne bien», confirme le responsable du rayon maison et loisirs à Auchan Kirchberg.

(L'essentiel/ Noémie Koppe)