Schneider élu administrateur d'un groupe russe

Déjà élu administrateur d'ArcelorMittal, l'ex-ministre de l'Économie Étienne Schneider rejoint aussi le conseil d’administration de Sistema. Le groupe russe, basé à Moscou et coté à la bourse de Londres, a ainsi officialisé lundi la nomination de l'ancien vice-Premier ministre luxembourgeois au poste d'administrateur indépendant, suite à un vote qui s'était tenu samedi dernier, lors de l'assemblée générale des actionnaires.

Sistema est un conglomérat russe contrôlé à 59,2% par l'oligarque et milliardaire Vladimir Yevtushenkov. Fondé en 1993, le groupe est présent dans les secteurs de la haute technologie, de la banque, de la vente au détail, de la transformation du bois, de l'agriculture, de l'immobilier, du tourisme et des services de santé, indique-t-il. Il revendique pour 2019 un chiffre d'affaires de 656,9 milliards de roubles (8,2 milliards d'euros environ), qui le place «dans le top 20 des entreprises les plus riches en Russie».

Pour rappel, Étienne Schneider est aussi pressenti pour devenir en 2021 le prochain directeur général de l'Agence spatiale européenne. Contacté pour savoir s'il était effectivement candidat, Étienne Schneider n'était pas joignable dans l'immédiat.

Sistema's #AGM passed a resolution to distribute the #dividends for FY2019 and elected the new #BoD with Vladimir Chirakhov, Anatoly Chubais and Etienne Schneider nominated for the first time. The #Sustainability Policy of the Corporation was also approved https://t.co/ov6f3XLqnD pic.twitter.com/rLyWwx8dWO