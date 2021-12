De nouvelles actions prévues en fin de semaine

Dispositif policier insuffisant? Débordé? Le ministre de la Sécurité intérieure, Henri Kox, et le directeur général de la police, Philippe Schrantz, se sont défendus dimanche d'avoir minimisé le risque d'incidents lors de la manifestation contre les mesures sanitaires samedi dernier. Ils ont aussi clarifié la stratégie de désescalade retenue. Mais les images de manifestants forçant les barrières des marchés de Noël, ou des œufs écrasés sur la maison du Premier ministre, ont laissé des traces.

Et si de nombreux manifestants se sont désolidarisés de ces débordements, certains n'ont pas tardé à s'en servir. Ce week-end, la police et la bourgmestre de la capitale, Lydie Polfer, se sont vus promettre par mail de nouvelles actions ces vendredi, samedi et dimanche assorties de la menace que cela «devienne de plus en plus dur».

«Cela m'inquiète que des gens en arrivent là»

Lundi matin, Lydie Polfer, le ministre et des représentants de la police et du parquet se sont réunis. «Il faut préserver l’exercice des libertés garanties par la constitution, mais ceux qui ne respectent pas la loi doivent s'attendre à être sanctionnés, martelait la bourgmestre. Je n'ai jamais connu ça, malgré beaucoup d'années d'expérience. Cela m'inquiète que des gens en arrivent là».

La police assurait évaluer les risques «de façon continue» y compris via Internet, afin de définir son dispositif pour les prochaines manifestations. Si certains opposants aux mesures ont prévu d’intégrer vendredi la marche d’Amnesty International Luxembourg, l’organisation a fait savoir lundi qu’elle défend «le droit à la liberté d’expression et de réunion pacifique» mais souhaite aussi que le «message de sa campagne «Write for Rights» ne soit pas brouillé»... et la sécurité assurée.

(L'essentiel/Nicolas Martin)