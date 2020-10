17 résidents ont reçu des colis de semences

Le 11 septembre dernier, l’Administration des services techniques de l’agriculture (ASTA) avait publié une mise en garde à destination du grand public concernant la réception de sachets de semences exotiques chez des particuliers. Le ministre de l'Agriculture et la ministre de l'Environnement ont annoncé ce mercredi avoir recensé 17 personnes ayant contacté l'ASTA pour ce type de colis.

Comme la France, l'Allemagne, les États-Unis ou encore les Pays-Bas, le Grand-Duché fait face ces dernières semaines à des paquets de graines «provenant principalement de Chine, de Singapour, de Taiwan, du Vanuatu et de Malaisie», pouvant «avoir un effet nocif sur la biodiversité indigène». Pour l'heure, quatre colis pris en charge contenaient des semences, dont un de semences de maïs et un autre d'aubergine. Les autres paquets n'ont pas encore été récupérés. L'un d'entre eux, qui n'a pas été ouvert par le destinataire, contenait des écouteurs sans fil. D'après le communiqué du gouvernement, les colis de ce type indiquent souvent qu'ils contiennent un bracelet par exemple ou un autre accessoire.

Envoi du colis à l'ASTA

Ces semences, selon l'espèce présente, pourraient être néfastes pour l'environnement et surtout pour la production végétale, en particulier l'agriculture et la sylviculture, insistent les ministres. Ces graines ne doivent pas être semées. L'ASTA a recommandé aux individus concernés de la contacter pour un retrait du paquet par un agent de l'administration, «afin de garantir que le contenu soit manipulé correctement». «Un envoi du colis» au siège principal de l'ASTA est également possible, indique le communiqué.

Une fois reçus, ces colis devront être «analysés pour vérifier s'il s'agit vraiment de semences». Si c'est le cas et qu'aucun de document de certification n'y est attaché, «le contenu sera considéré comme non conforme aux dispositions de règlements UE 2016/2031 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux» et sera finalement détruit par incinération par l’Administration des services techniques de l’agriculture.

(L'essentiel)