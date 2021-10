Plus de 10 000 euros saisis sur l'autoroute A6

Une cinquantaine de policiers et douaniers, dont des maîtres-chiens, ont procédé jeudi soir à un vaste contrôle sur l'autoroute A6, dans le cadre de l'opération «Hazeldonk» menée simultanément en Belgique, en France et aux Pays-Bas. De 18h à minuit, les forces de l'ordre ont contrôlé «36 véhicules et 39 personnes» au niveau de l'aire de Capellen, en direction de Luxembourg-Ville.

«Une grande somme d'argent liquide non déclarée et des petites quantités de cannabis ont pu être saisies», indique le rapport. La somme d'argent est supérieure à 10 000 euros. «L'objectif de ces collaborations est de lutter contre le trafic à petite échelle, le tourisme de la drogue, et de démanteler les lieux de vente aux Pays-Bas».

(nc/L'essentiel)