400 fans réunis pour une paire de chaussures

C'était un événement prévu ce samedi dans plusieurs pays à travers le monde: la sortie officielle et la vente de la basket Air Jordan 1 High Dark Mocha, modèle spécial issu de la collection automne/hiver 2020 de Nike. Un rendez-vous qui a aussi concerné le Luxembourg, où 58 paires seulement étaient mises en vente chez le revendeur Foot Locker à la Cloche d'Or. Et très tôt samedi matin, même dès le milieu de la nuit pour certains, des dizaines de fans étaient postés près du centre commercial pour espérer pouvoir en acquérir un exemplaire à 160 euros, mais déjà côté beaucoup plus chez les spécialistes.

Selon plusieurs sources, l'événement aurait rassemblé «entre 400 et 450 personnes». Mais il était organisé volontairement avant l'ouverture du reste de la galerie marchande pour limiter l'affluence. «Des agents de sécurité étaient là, accompagnés d'autres agents spécialement embauchés pour l'occasion, afin de faire respecter la distanciation physique. Nous avons ouvert 1h30 avant les autres magasins justement pour ne pas engorger», glisse à L'essentiel le responsable de la boutique. Il répondait surtout à quelques témoins qui remettaient en cause l'organisation.

«Nous avions de l'espace pour gérer le trafic, tout a été pensé et s'est déroulé sans problème», ajoute-t-il. Les clichés qui circulent montrent que le port du masque était en tout cas bien respecté.

