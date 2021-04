«Après un verre d'Orval, j'ai la tête qui tourne...»

C'est frais, c'est fun et l'exercice plaît, forcément, à un Premier ministre toujours très à l'aise avec les médias et les nouveaux formats. Dans une vidéo publiée le jeudi 1er avril par le parti libéral belge MR, Xavier Bettel s'est prêté au petit jeu de l'interview sur des thématiques sur lesquelles il ne s'exprime pas forcément, ici au Luxembourg. L'entretien s'est déroulé fin de semaine dernière à Bruxelles et d'autres séquences devraient être publiées dans les prochains jours, mais d'ici là, on découvre déjà le Premier ministre sous un angle nouveau.

Et quand on lui demande de choisir entre le Premier ministre néerlandais et le Président de la République française, Xavier Bettel ne tranche pas. «Les deux sont très différents», affirme-t-il, «Mark Rutte, je le connais depuis plus longtemps qu'Emmanuel Macron, mais les deux font partie des gens proches avec qui j'ai des échanges réguliers».

Plus à l'aise avec les bières

Même type de réponse entre deux Premiers ministres belges. «J'aime bien Elio Di Rupo et Alexander De Croo», reconnaît-il. «Sérieusement, je m'entendais bien avec les deux, mais aujourd'hui je travaille avec Alexander. Et politiquement, (libéral lui aussi, alors que le premier cité est socialiste), il m'est quand même plus proche que Di Rupo».

Alors qu'il ne semble pas connaître le footballeur du Real Madrid Eden Hazard, Xavier Bettel est beaucoup plus apte à répondre à une question liée à la bière. «Orval ou Bofferding», lui demande-t-on et il répond: «Cela dépend! Avec un verre d'Orval, j'ai la tête qui tourne, avec de la Bofferding, je peux en supporter plus. Donc ça dépend si j'ai soif ou si je bois les deux...»

(fl/L'essentiel )