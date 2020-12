Partager l'esprit de Noël, malgré la crise sanitaire

Tout est parti d’un simple post Facebook sur le groupe Ladies of Luxembourg. Les trois modératrices du groupe ont décidé de venir en aide aux femmes qui se retrouvent seules pour les fêtes de fin d’année. «Je suis américaine et je ne peux pas voyager en raison du coronavirus. Mon mari non plus. Donc on est coincés ici. Et nous avons beaucoup d’amis qui sont dans cette position» raconte Kara, l’une des modératrices. Elle a donc décidé de participer à l’initiative en accueillant une amie qui «s’est séparée de son compagnon durant le confinement» et qui se retrouve seule pour Noël.

Pour l’occasion, elle va suivre la tradition américaine avec un repas de Thanksgiving. Un moment de partage important pour cette jeune maman. «Beaucoup de personnes ont perdu leur boulot, un membre de leur famille, n’ont plus eu d’activités sociales durant cette crise. Elles ont besoin de relations sociales». Jusqu’à présent, douze personnes se sont manifestées pour participer. Malgré tout, certaines craintes se font sentir vis-à-vis de la crise sanitaire.

«On fera quelque chose de restreint»

«Je comprends que certaines soient réticentes et effrayées par le coronavirus. Mais le fait est que la santé mentale est aussi un problème. Et le Premier ministre a autorisé la venue dans un foyer de deux personnes d’un même autre foyer» raconte Kara, compréhensive. Grâce au groupe, Helenita, résidente de Gonderange a déjà reçu trois propositions, cette fois-ci, pour la soirée de la Saint-Sylvestre.

«On fera quelque chose de restreint, un repas convivial avec un esprit de famille sans forcément en être une». Même si la volonté d’aider est très présente, une petite appréhension règne tout de même avec le virus. «Je me renseignerai bien avant sur la personne. Peut-être se voir une première fois avant en extérieur», confie la femme de 35 ans, qui n’imposera pas un test PCR. Une initiative d’entraide qui pourrait donner naissance à de nouvelles amitiés en 2021.

(Noémie Koppe/L'essentiel)