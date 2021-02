Encore une grosse année de travaux sur les rails

Améliorer le réseau, désengorger la gare de Luxembourg, nœud ferroviaire par lequel plus de 1 000 trains passent chaque jour... Tels sont les objectifs des CFL, qui vont mener plusieurs travaux d'envergure de front, tout en continuant à assurer le transport des voyageurs.

Lignes fermées



Plusieurs fermetures de lignes ferroviaires sont prévues en raison des travaux, principalement les week-end et pendant les vacances scolaires. À chaque fois, des bus de substitution sont mis en place. Ce sera par exemple le cas du tronçon Ettelbruck-Diekirch, de vendredi au 21 février, ou de la ligne 60 entre Esch et Rodange, du 16 au 21 février. Le détail des travaux à venir peut être trouvé sur Plusieurs fermetures de lignes ferroviaires sont prévues en raison des travaux, principalement les week-end et pendant les vacances scolaires. À chaque fois, des bus de substitution sont mis en place. Ce sera par exemple le cas du tronçon Ettelbruck-Diekirch, de vendredi au 21 février, ou de la ligne 60 entre Esch et Rodange, du 16 au 21 février. Le détail des travaux à venir peut être trouvé sur le site Internet des CFL

Globalement, les CFL veulent adapter l'offre en fonction de la croissance démographique du pays et de l'extension des centres d'activités, comme la Cloche d'Or, le Kirchberg, Belval... Divers pôles d'échange modernes seront construits, avec notamment 3 800 places de parking au plus près des rails, et les capacités d'accueil et l'accessibilité des gares doivent augmenter. Pour résumer, voici les principaux chantiers qui figurent au calendrier 2021 de la compagnie ferroviaire luxembourgeoise.

1. L'extension de la gare de Luxembourg

Avec les deux nouveaux quais desservis par 4 nouvelles voies, un réaménagement pour une meilleure accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ou encore une adaptation du plan des voies et des quais de 250 m, les CFL espèrent désengorger la gare centrale de Luxembourg, arrivée à saturation.

2. La ligne Luxembourg - Bettembourg

La construction d'une nouvelle ligne à deux voies, sur 7 km, permettra une meilleure fluidité sur l'axe Luxembourg-Bettembourg et de renforcer le lien entre le sud du pays et la capitale, mais aussi de faciliter le fret entre l'Allemagne et le Benelux d'une part, et la France, la Suisse et l'Italie d'autre part..

3. Le pôle d'échange Howald

Ce pôle d'échange permettra de passer d'un mode de transport à un autre et de connecter le train avec des quartiers économiques comme la Cloche d'Or. Un nouveau point CFL à Howald, avec des quais jusqu'à 250 mètres, sera d'ailleurs connecté à la nouvelle ligne Luxembourg - Bettembourg.

4. Le pôle d'échange d'Ettelbruck

Même principe que pour le précédent, avec un P&R de 430 places en plus. Une nouvelle gare va aussi voir le jour, avec deux voies supplémentaires.

5. Le pôle d'échange de Rodange

Un P&R de 1 600 places, le plan des voies adapté, avec notamment une voie supplémentaire... La gare de Rodange va changer du tout au tout.

6. Gare de Mersch

Là aussi, un pôle d'échange va voir le jour, avec une gare réaménagée, un P&R de 400 places et des quais ferroviaires prolongés.

7. Suppression des passages à niveau

Les CFL vont en outre continuer à supprimer progressivement les passages à niveau pour accroître la sécurité.

8. Projets avec les Ponts et Chaussées

Les CFL sont aussi concernés par les travaux d'élargissement du pont Buchler, à côté de la gare centrale, et le dédoublement du tunnel Rangwee, du côté de Howald. Il faudra pour ça fermer ponctuellement certaines lignes pendant les phases critiques des travaux.