Dudelange a enfilé son kilt pour le Zeltik

Il n'était pas nécessaire de réserver un billet d'avion pour s'envoler en terres irlandaises ou écossaises samedi soir. Le Zeltik offrait en effet un véritable voyage celtique, sans pour autant quitter Dudelange. Les kilts étaient d'ailleurs de sortie au centre sportif Annexe Alliance, à l'image du Luxembourg Pipe Band, fidèle au rendez-vous, et qui livrait plusieurs démonstrations au cours de la soirée, rejoignant même Carlos Núñez sur scène.

Peu avant 22h, la star mondiale de la cornemuse montait sur scène. Après avoir débuté son concert flûte à la main, il s'emparait de sa célèbre gaita, la cornemuse galicienne. Accompagné de plusieurs musiciens et musiciennes irlandais, l'Espagnol proposait au public, en plus de sa virtuosité technique, une petite leçon d'histoire musicale. Déjà à l'honneur l'an dernier, Celkilt ponctuait la fête sur une note beaucoup plus rock. Le groupe français faisait le show, avec un set explosif et pas mal d'énergie à revendre.

Les jeunes de Cúig sont de véritables virtuoses

Entre les deux, et aussi un peu plus tôt dans la soirée, après le folk instrumental des Écossais Hò-Rò, se distinguait Pigeons on the Gate. Cette jeune formation venue de Suisse, emmenée par une chanteuse et un chanteur, dévoilait une pop-folk celtique très rythmée qui évoquait par moment Mumford & Sons.

Autre jeune goupe, le quintette Cúig envoyait une musique instrumentale, et parfois chantée. Ces jeunes virtuoses mêlaient rythmes traditionnels et sonorités indie-pop avec un charisme indéniable, et une aisance sur scène due au fait qu'ils jouent ensemble depuis l'âge de 5 ans. Les Irlandais offraient heure trente d'un show rythmé et ensorcelant. À l'image de cette 22ème édition, qui a tenu toutes ses promesses.

(Cédric Botzung/L'essentiel)