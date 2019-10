Un terrain de jeux pour la famille à la Coque

«Pose ton pied à droite et tire sur tes bras». Maxime, sept ans, écoute attentivement les conseils de la jeune femme qui l'assure pendant son évolution sur le mur d'escalade et s'exécute. Sa maman, Paola, immortalise l'événement et pousse un petit «ouh» fébrile quand sa fille rate une marche... «Elle est en parfaite sécurité, mais c'était plus fort moi», dit-elle avec un grand sourire.

Comme Paola et Maxime, plusieurs centaines de parents et d'enfants ont effectué le siège de l'Arena à la Coque, dimanche, lors du désormais traditionnel Family Day. Un événement familial et festif organisé par la Coque en partenariat avec des fédérations sportives. L'occasion de participer à de multiples activités sportives et ludiques (basket, escalade, mini kart, patin à glace sur une piste synthétique, structures gonflables...).

Un large panel d'activités

Des ateliers, Face Painting, cirque... figuraient également au programme. Les spectacles, magie, bateaux pirates, et la musique avec le groupe de jazz LP5, étaient aussi au rendez-vous! Toutes les conditions étaient réunies pour que les petits et les grands soient comblés, à l'image de Rachida, 39 ans, présente avec ses trois garçons, Kellan, sept ans, Lyes, cinq ans et Massy, dix ans. «J'ai découvert l'événement dans "L'essentiel". C'est une excellente initiative qui permet aux enfants de découvrir et pratiquer des activités qu'ils ne connaissent pas», se félicite la maman.

S'il reconnaît l'originalité de la manifestation, Édouard, un Luxembourgeois qui est venu avec sa fille Clara, 6 ans, estime en revanche que l'afflux de visiteurs n'est pas assez régulé: «On a dû attendre une heure avant de faire de l'escalade tellement il y avait de monde! Mais cela reste un bel événement».

(Gaël Padiou/L'essentiel)