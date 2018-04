L'économie luxembourgeoise se porte toujours bien, merci pour elle! Dans son bilan annuel de la zone euro et de l'Union européenne, Eurostat a détaillé le déficit et la dette publique des 19 pays de la zone Euro et des 28 pays de l'UE. Il en ressort que le Luxembourg a affiché un excédent public d'1,5% en 2017, soit un résultat comparable à celui des années précédentes (1,6% en 2016, 1,4% en 2015). Seules Malte (+3,9%), Chypre (+1,8%) et la République tchèque (+1,6%) ont fait mieux l'an dernier. L'Allemagne (1,3%) a consolidé son excédent public en 2017, tandis que la France (-2,6%) et la Belgique (-1%) ont réduit le leur.

Par ailleurs, le Luxembourg a affiché à la fin de l'année 2017 l'un des plus faibles ratios de dette publique par rapport au PIB (23%), seulement devancé par l'Estonie en la matière (9%). À noter que les politiques menées par plusieurs ex-pays de l'Est commencent à porter leurs fruits dans ce domaine, notamment en Bulgarie (25,4%), en République tchèque (34,6%) et en Roumanie (35%). L'Allemagne (64,1%), la France (97%) et la Belgique (103,1%) connaissent des situations moins florissantes.

Enfin, la dette publique du Luxembourg est repartie légèrement à la hausse l'an dernier. Elle s'affichait à 12,7 milliards d'euros en 2017 contre 11,02 milliards d'euros en 2016. Chez nos voisins, elle s'élevait à 2 218 milliards d'euros en France, 2 092 milliards d'euros en Allemagne et 452 milliards d'euros en Belgique.

(pp/L'essentiel)