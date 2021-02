Ils n'auraient pas dû défier la police grand-​​ducale

Il était aux alentours de 13h15, mardi après-midi, quand une patrouille de police a remarqué une voiture qui roulait à vive allure, rue de Belvaux, à Esch-sur-Alzette. Les fonctionnaires ont pris le véhicule en chasse afin d'interpeller le conducteur sur sa vitesse. Pas impressionné par le gyrophare et la sirène des policiers, celui-ci a accéléré en direction de Belval. Il a finalement obtempéré boulevard du Blues et les trois occupants ont été emmenés au poste.

Il s'est avéré que le véhicule n'appartenait pas au conducteur, que le contrôle technique était obsolète et n'était donc plus valable. Du côté des passagers, l'un d'entre eux était en possession de 7g de haschich et l'autre était fiché pour non-paiement d'amendes. La drogue a été confisquée, les amendes remboursées et le conducteur verbalisé.

Ivresse sur l'A13

Plus tard, aux alentours de 23h10, un autre conducteur a également défié une patrouille de police qui circulait sur l'A13, en direction de Schifflange. Il l'a doublée avant de prendre la sortie Schifflange et de tenter de doubler une camionnette par la droite (dans l'herbe).

Les fonctionnaires l'ont finalement intercepté, rue de Hedange, et ont tout de suite soupçonné une conduite en état d'ivresse. Le premier test d'alcoolémie s'est révélé positif puis les choses se sont envenimées: le conducteur s'est montré vindicatif, a refusé de faire un 2e test et de subir une prise de sang. Son permis de conduire a été confisqué.

(mc/L'essentiel)