Une portion de l'A1 sera en chantier ce week-​​end

Les automobilistes qui empruntent l'autoroute A1 devront modifier leurs habitudes et composer avec une probable perturbation du trafic, ce week-end. L'Administration des ponts et chaussées va en effet procéder à des travaux de renouvellement de la couche de roulement, entre l'échangeur Hamm et l'échangeur Kirchberg. Le chantier commencera ce vendredi, vers 20h30, et s'achèvera le dimanche 30 juin, vers 22h.

Durant ce laps de temps, le trafic en provenance de la Croix de Gasperich et en direction de Trèves sera dévié à partir de l’échangeur Hamm via la N2A, N1A et N1 jusqu’à l’échangeur Senningerberg en direction de l’autoroute A1.

Le trafic en provenance de l’échangeur Kirchberg et en direction de l’A7 (Friedhof) sera dévié via l’échangeur Senningerberg de retour sur la jonction Grünewald, en direction de l’A7.

(L'essentiel)