Attaque massive sur les GSM luxembourgeois

Une attaque de robots contre des téléphones luxembourgeois est en cours. Les GSM du Grand-Duché reçoivent des appels en absence venant de numéros exotiques et inconnus. Il s'agit d'une arnaque récurrente. Si l'usager décroche ou rappelle, sa ligne est piratée.

L'arnaque est d'autant plus vicieuses que les escrocs utilisent des numéros pouvant piéger l'interlocuteur, avec comme indicatif +338 pouvant faire croire à un numéro français (indicatif +33) ou commençant par +35-2 pour faire croire à un appel du Luxembourg.

«Ne décrochez pas»

Chez Orange Luxembourg, des mesures sont en cours pour tenter d'endiguer le phénomène. «Ce sont des numéros aux îles Tonga ou autre. Ça a débuté hier (NDLR: jeudi) et on lutte contre ça», affirme un porte-parole de l'opérateur. «On a déjà transformé ces appels en numéros inconnus. On essaye aussi de voir si on peut faire barrage avant que les appels arrivent, mais c'est compliqué», ajoute-t-il, précisant que les clients escroqués seront aidés.

Du côté de la police, on confirme que ce type d'attaques est un phénomène récurrent depuis des années et arrive par vagues, comme cela a été le cas l'an dernier. Aussi bien à la police que du côté de l'opérateur, les conseils sont les mêmes: «Quand vous voyez un numéro inconnu, ne rappelez pas». Le simple fait de rappeler et de raccrocher immédiatement «donne au robot l'information que le téléphone est actif».

