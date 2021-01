«De nouvelles règles à l'entrée dans le pays»

LUXEMBOURG

«Il faut de nouvelles règles aux aéroports à l’entrée dans le pays», le Premier ministre Xavier Bettel va se concerter ce lundi avec les pays voisins à ce sujet: «Un test négatif, mais on pourrait aller encore plus loin», assure-t-il. Une quarantaine pourrait être exigée, selon les destinations, notamment celles les plus à risques de variant.

La durée de voyage ou les modalités du test (PCR, sérologique) restent à définir. Une fermeture des frontières, menaçant notamment le système de santé, en raison du nombre de travailleurs frontaliers concernés, est exclue.

FRANCE

La France exige depuis dimanche un test Covid négatif réalisé 72 heures avant le départ pour la plupart des voyageurs européens. Une mesure qui exclut «les travailleurs frontaliers», précisait dimanche à L’essentiel le ministère de l'Intérieur français.

Seuls des contrôles aéroportuaires et portuaires sont prévus. Pas de contrôles terrestres donc. Sauf «mesures contraignantes du pays concerné», il reste donc possible d'aller travailler ou faire ses courses au Luxembourg. En France, en attendant de nouvelles annonces mercredi, le couvre-feu à 18 h reste notamment appliqué.

BELGIQUE

Dès mercredi et jusqu'au 1er mars, les voyages non-essentiels vers l'étranger et depuis la Belgique seront interdits. Si l'arrêté ministériel doit préciser les règles, six exceptions sont prévues (raisons familiales impérieuses, études, travail, frontaliers…). (https://www.info-coronavirus.be/fr/news/occ-22-01/) . Pour les habitants de régions frontalières (pas seulement travailleurs frontaliers) les «déplacements liés à la vie quotidienne pour des activités qui sont également autorisées en Belgique» seraient permis.

Des contrôles y compris terrestres à proximité des frontières sont prévus, précise le bureau du gouverneur de la province de Luxembourg. Nouveauté: il faudra remplir une déclaration sur l’honneur justifiant le déplacement. «L'idée est d'éviter les voyages d'agrément de plusieurs jours pas d'embêter les transfrontaliers», précise une source policière. Au retour de plus de 48 heures à l'étranger deux tests (1er et 7e jour) sont prévus et la durée de quarantaine allongée de sept à dix jours.

ALLEMAGNE

Des nuances existent entre länder notamment dans la durée des quarantaines. Reste un principe: toute personne entrant en Allemagne en provenance d’une zone à risque doit être en mesure de prouver qu’elle n’est pas infectée par le coronavirus, au plus tard 48 heures après son entrée dans le pays. Les voyageurs doivent s’enregistrer via www.einreiseanmeldung.de/.

Ceux en provenance de régions particulièrement touchées par les variants doivent présenter un résultat de test négatif. Des exceptions sont prévues pour un séjour de moins de 24 heures en zone à risque, notamment dans le cadre du trafic frontalier.

