Un nouveau design pour les bus du RGTR

La flotte de plus de 1 200 autobus du Régime général des transports routiers (RGTR) aura bientôt un nouveau look, uniformisé. Objectif: faciliter la reconnaissance immédiate des bus RGTR. Le nouveau design a été dévoilé lundi par le ministre de la Mobilité François Bausch, et l’Administration des transports publics.

Les éléments et motifs du design resteront les mêmes, tandis que les couleurs seront adaptées selon les 34 opérateurs. Le lettrage des bus devrait s'achever au printemps 2022. L'an passé ils ont parcouru presque 70 millions de kilomètres.

(nm/l'essentiel)