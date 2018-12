Food For your Senses aura son clap de fin en 2019

Cette fois, c’est bien fini. Le festival Food For your Senses va connaître sa dernière édition en 2019, ont annoncé les organisateurs dimanche. Elle se tiendra les 25 et 26 mai au Kirchberg, avec un nombre de places limité.

Le détail des festivités n’a pas encore été dévoilé, notamment les noms des groupes qui feront le déplacement. Le but der la dernière édition qualifiée de «fête funèbre», sera de faire «une fête à l’image de notre histoire, (…) pleine de rebondissements, de découvertes et de plaisir», expliquent les organisateurs dans un communiqué.

Le festival avait rencontré des difficultés d’organisation ces dernières années. Au point que les éditions 2015, 2016 et 2018 n’avaient pas pu se tenir. Aucun accord n’avait été trouvé entre les organisateurs et les agriculteurs, pour trouver une place. L’événement s’était tenu à Tuntange de 2007 à 2012 puis à Bissen en 2013 et 2014 et enfin au Kirchberg en 2017.

(jg/L'essentiel)