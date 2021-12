Des explosifs retrouvés chez un suspect interpellé

«L'enquête menée par la section anti-terrorisme du Service de police judiciaire (SPJ) de la police grand-ducale a permis d'identifier l'un des auteurs présumés de rébellions» commises durant les récentes manifestations anti-Covid , a indiqué le parquet, dans un communiqué transmie samedi matin. L'individu est «soupçonnée, notamment, d'avoir tiré et jeté des engins pyrotechniques en direction des forces de l'ordre».

Un juge d'instruction a ordonné la perquisition de son domicile samedi matin, à l'est du pays: la police grand-ducale y a découvert «une quantité importante d'explosifs et d'autres armes et munitions» qui a entraîné l'intervention du service de déminage de l'armée luxembourgeoise. Un périmètre de sécurité a dû être mis en place et les voisins ont été évacués.

«L'auteur présumé, un homme de trente ans, sera conduit devant le juge d'instruction dans l'après-midi», conclut le parquet.

(mc/L'essentiel)