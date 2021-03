Luxexpo The Box va se lancer dans le «phygital»

1,5 million d'euros. C'est le montant de l'augmentation de capital qui a été approuvé par les principaux actionnaires de Luxexpo The Box. La Chambre de commerce (56,6% du capital) avait ainsi initié cette procédure en 2020, comme elle le rappelle dans un communiqué. De son côté, la Ville de Luxembourg (17,81% du capital) a donné son vert, lundi, lors du conseil communal, rapporte RTL, portant sa participation à 250 000 euros.

Cela doit permettre au centre de congrès d'organiser de nouveaux types d'évènements en «phygital», explique la Chambre de commerce. «Les nouveaux capitaux seront notamment investis dans un renouvellement des équipements, l’acquisition de solutions technologiques innovantes et une restructuration de la gamme de services pour répondre aux attentes de plus et plus pointues et élevées d’une clientèle nationale et internationale, qui demandent aujourd’hui des solutions hybrides permettant d’organiser leurs événements aussi bien en présentiel qu’en digital», précise-t-elle.

Luxexpo The Box compte actuellement 37 salariés. Son actionnariat est composé non seulement de la Chambre de commerce et de la Ville de Luxembourg, mais aussi de la BCEE (7,7%), la BIL (4,98%) et une série d’actionnaires minoritaires (ArcelorMittal, BGL, Chambre des métiers, Chambre des salariés, ING, Quintet).

(ol/L'essentiel)