La guerre des bornes de jeu fait rage

Des symboles à aligner dans des grilles, de la réflexion, et les gains peuvent s'accumuler. Le fonctionnement des bornes TurboFruits est simple. Mais l'objectif, derrière, est plus complexe: éjecter les machines de jeux illégales des bars du Luxembourg.

La société Dioart Games, détenue par Diogo Faria du bar O Patrimonio à Esch-sur-Alzette et Olivier Bova de la société de conseil MSC Gaming, s'est associée au groupe belge Gaming1 pour la conception de bornes spécifiques au marché luxembourgeois. Avec l'ambition de «s'imposer comme le seul opérateur privé légal», aux côtés de la Loterie nationale qui a déployé ses propres jeux il y a maintenant un an et demi, appuie Olivier Bova.

«92% de chance de gagner»

En parallèle, les exploitants de bornes Internet ont été mis en demeure et dix-neuf assignations en justice pour concurrence déloyale sont déposées afin de faire cesser l'activité des jeux de hasard près des comptoirs. Contrairement aux machines incriminées, auxquelles, selon nos informations, la police judiciaire s'intéresse de près, TurboFruits relève du jeu d'adresse. Avec, pour entrer dans les clous, une petite part d'aléatoire. «Ici, c'est la dextérité et "l'intelligence'" qui comptent. S'il réfléchit bien, le joueur a un ratio de 92% de chances de gagner. C'est le joueur le maître du jeu, pas la machine», insiste Diogo Faria.

Le joueur peut choisir à tout moment d'encaisser un gain inférieur pour ne pas trop perdre, ou poursuivre dans l'espoir d'un gain supérieur. Il récupère le solde au comptoir, où le serveur dispose d'une tablette pour tracer la comptabilité. Dioart Games met en avant la transparence avec l'administration et les gérants de bars qui placent TurboFruits dans leur établissement. Ces derniers encaissent 40% des recettes, c'est moins que ce peuvent rapporter les bornes Internet, mais les revenus sont déclarés. Et 5% de la recette brute est consacrée à la lutte contre les exploitants illégaux et contre les addictions aux jeux.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)