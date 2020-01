Des trafiquants de déchets au Luxembourg?

La frontière française est-elle devenue la poubelle du Luxembourg? Oui, pour plusieurs associations et élus issus des villes frontalières qui dénoncent avec vigueur la multiplication des décharges sauvages. Pas un mois ne se passe sans qu'une poubelle à ciel ouvert ne soit découverte ou garnie à foison.

Pour Philippe Strappa, ancien président de l'Adet 54, une association de défense de l’environnement qui opère en Meurthe-et-Moselle, une partie des coupables sont à rechercher de l'autre côté de la frontière. Bien informé sur le sujet, l'homme évoque même «un trafic venu du Luxembourg», avec des personnes qui font «le tour des commerces et des épiceries» en récoltant les déchets pour les jeter à la frontière, «moyennant une transaction financière».

Pour appuyer ses propos, le militant évoque la grande diversité des déchets retrouvés entre Tiercelet, Thill, Villerupt ou encore Rédange. «Cela va des résidus d'industrie à la nourriture périmée en passant par les produits pharmaceutiques. Nous avons retrouvé des numéros de sécurité sociale au milieu de ces décharges».

«Les animaux deviennent malades en ingérant des produits remplis de bactéries et de microbes»

Lors d'une action de nettoyage, Philippe Strappa et son association ont pu récolter plus de huit tonnes de déchets en une demi-journée. «Trois jours plus tard, de nouveaux dépôts ont été constatés sur ces mêmes zones...», déplore-t-il. De la «petite décharge» aux longues étendues de 200 mètres, les zones «souillées» se développent au fil des années. Avec tous les risques que cela comporte pour l'environnement...

«Les animaux deviennent malades en ingérant des produits remplis de bactéries et de microbes. Ils peuvent aussi être en contact avec de la laine de verre, voire de l'amiante. Les nappes phréatiques sont également contaminées. C'est tout un écosystème qui est menacé», détaille Nathalie Lia, comportementaliste engagée dans la cause animale qui a pris part à l'opération de nettoyage. «Sans parler de la pollution visuelle et olfactive. Il suffit de faire une promenade pour s'en rendre compte», poursuit Philippe Strappa.

Selon lui, une seule solution pourrait régler une grande partie du problème: «Il faut surveiller ces zones et punir les coupables. Mais ce n'est pas aux associations de le faire, c'est le rôle de l'État français». Quid de la responsabilité du Luxembourg? «Le recyclage des déchets est trop cher au Grand-Duché», note Nathalie Lia. Interrogé sur le sujet, le ministère de l'Environnement n'a pas souhaité apporter de réponses pour le moment.

(Thomas Holzer/L'essentiel)