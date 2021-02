«Difficile de déconnecter» avec le télétravail

Habitué à travailler dans les locaux d'une grande banque du Luxembourg, Dominique se retrouve depuis mi-mars, à occuper la salle de jeux de ses filles. «C'est le seul endroit où j'ai une bonne connexion Internet» avoue-t-il. Le papa frontalier a dû y aménager son bureau depuis qu'il a été mis en télétravail, en raison de la crise sanitaire.

Les conseils de Susanne Habran Jensen



«La régularité est primordiale, il faut trouver des collègues avec qui discuter plus régulièrement pour remédier au manque de contact. L'idéal est d'opter pour le téléphone, plutôt que de répondre à un mail, par exemple. Selon des études, deux jours en télétravail en moyenne sur la semaine seraient la meilleure option pour garantir son efficacité et le bien-être».

Même si il se rend sur son lieu de travail une fois toutes les trois semaines, travailler à la maison reste compliqué pour Dominique, qui se sent complètement «désocialisé». «Je suis hyper content quand je vois ma femme rentrer du travail, enfin je vais pouvoir parler à quelqu'un, parce que discuter en ligne, ce n'est pas pareil».

«C'est assez froid»

«On peut plus facilement passer à côté d'une interaction collective par le télétravail», analyse Susanne Habran Jensen, psychologue du travail. Le travail à distance entraîne en effet une perte du langage non verbal. «Sur l'ordinateur, on clique pour entrer dans une réunion virtuelle, il y a un manque de sentiment et de perception d'autrui», remarque la psychologue.

Et cette nouvelle manière de communiquer ne satisfait pas Ana, qui travaille depuis chez elle depuis un peu plus de trois mois. «D'abord, on perd beaucoup de temps pour des problèmes techniques. Et quand on est enfin connecté, personne ne parle en général, c'est assez froid», confie la Luxembourgeoise.

Très connectés

Travailler depuis son domicile peut aussi entraîner quelques soucis de déconnexion: «On est toujours connecté à notre ordinateur: pendant qu'on prépare le repas, pendant qu'on mange. Il n'y pas vraiment de pause», regrette Damien. Des connexions allongées aboutissant parfois à des heures supplémentaires. «Ça m'est arrivé de travailler de 7h40 à 23h, parce qu'on est juste à côté de l'écran», concède Dominique.

Certains, comme Damien, ont la particularité d'avoir changé de travail pendant la crise sanitaire. Pandémie oblige, le frontalier français a d'abord été formé durant un mois et demi, avant de se mettre à travailler chez lui. «Ce n'est pas simple de débuter à distance même si le matériel a été fourni, mais ne pas prendre les transports est beaucoup moins stressant et anxiogène».

Susanne Habran Jensen constate par contre un changement d'état d'esprit entre les deux confinements. «Au premier, les individus ont mieux accepté, il y avait la découverte du télétravail, du gain de temps, de la diminution du stress et il faisait beau. Mais depuis octobre, on observe une fatigue des écrans et de l'isolement entraînant une hausse d'épuisement émotionnel», souligne la psychologue.

(mm/L'essentiel)