Les femmes du pays font de moins en moins d'enfants

En l’espace de 10 ans, le taux de fertilité des femmes du Luxembourg s’est effondré, passant de 1,63 en 2010 à 1,34 en 2019, selon des chiffres publiés par Eurostat. Ce qui les place parmi celles qui font le moins d’enfants en Europe juste avant Malte (1,14), l’Espagne (1,23), Chypre (1,33) et la Grèce (1,34). Bien en dessous de la moyenne européenne (1,53) et loin derrière les championnes toutes catégories, les Françaises (1,86), devant les Roumaines (1,77).

Les femmes du Luxembourg sont celles qui deviennent mères le plus tard de l’Union européenne (31,1 ans) avec les Espagnoles et les Italiennes (31,3 ans) quand la moyenne européenne tourne autour de 29,4 ans (28,8 ans en France, 29,2 ans en Belgique et 29,8 ans en Allemagne). Les plus jeunes sont les femmes de Bulgarie (26,3 ans).

Au Luxembourg, le deuxième enfant arrive deux ans plus tard, quand elles ont 33,1 ans et le troisième à 34,6 ans. En comparaison, les femmes de France font le 2e et le 3e respectivement à 31,3 ans et 32,9 ans.

Et le Luxembourg peut compter sur les mamans d’origine étrangère: sur les 6 230 naissances enregistrées en 2019, 66% soit 4 109, avaient une maman de nationalité étrangère contre 2 114 une maman de nationalité luxembourgeoise. C’est le plus haut taux de l'Union européenne.

(mc/L'essentiel)