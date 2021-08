Poussez les portes du palais le temps d'une visite

«Bienvenue au palais grand-ducal». C'est par ces mots, après avoir passé la sécurité, que la visite commence véritablement. Attraction incontournable de l'été, cette découverte proposée par le Luxembourg City Tourist Office (LCTO) attire de nombreux visiteurs: plus de 11 500 en 2019, pour la dernière année avant la crise sanitaire. Depuis l'an dernier, les jauges sont réduites à dix visiteurs par visite.

Entre le récit de l'histoire des différentes dynasties de grands-ducs luxembourgeois, et la visite d'une partie du premier étage, l'immersion dans le palais dure en moyenne une heure. «Ça me fait quelque chose dans le ventre de visiter cet endroit, depuis le temps que je me dis que j'aimerais bien voir l'intérieur», confie Nadia, résidente, qui vit à deux pas du palais.

Mieux comprendre l'Histoire

Cette visite est une grande première aussi pour André et sa femme, résidents à Bonnevoie. «Nous ne sommes jamais là en été d'habitude. Donc cette année, nous avons décidé de participer à cette visite. On connaît l'Histoire du pays mais cela permet de mieux la comprendre», explique-t-il.

Liliane a fait la route depuis Reims, suite à la diffusion d'un reportage sur le palais à la télévision française. «Il fallait que je voie cet endroit. Je suis venue exprès».

Guy et Fabienne, de Metz, ont aussi vu ce reportage et ont profité d'une visite à leur fils, résident au Luxembourg pour visiter le palais. «L'histoire de la dynastie on ne la connaissait pas ou très peu. Le palais est classieux sans être trop impressionnant», confient-ils.

(Marion Mellinger/L'essentiel)