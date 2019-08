Moins de raisins, mais de très bonne qualité

Entre le gel tardif et les fortes chaleurs, les vignes luxembourgeoises ont été touchées de plein fouet par les aléas climatiques. «Nous allons avoir près de la moitié d'une récolte normale, avec entre 60 000 à 70 000 hectolitres de vin, à la place de près de 120 000 hectolitres», annonce Robert Mannes, ingénieur viticole à l'Institut viti-vinicole.

Le gel tardif a touché les vignes les 4 et 5 mai. «À ce moment-là, on estimait déjà une perte d'environ un tiers de la récolte», ajoute-t-il. Avec des plants qui font des feuilles et des fleurs de plus en plus tôt dans l'année, ils sont plus exposés à ce gel. Une partie du raisin mais aussi des jeunes pousses a été brûlée par le soleil. «Nous avons eu des journées où le thermomètre a atteint 40°C. En 40 ans, les vignerons n'avaient jamais vu cela», poursuit l'ingénieur viticole.

Qualité exceptionnelle

Selon Ern Schumacher, le président des vignerons indépendant, «le pinot gris, le pinot noir et le riesling ont été particulièrement touchés». Par chance, l'année 2019 n'a pas été une année humide, empêchant des maladies comme le mildiou de se développer dans les vignes. Robert Mannes et Ern Schumacher s'accordent à dire que cette année, le raisin qui reste est d'une qualité exceptionnelle.

En temps normal, les vendanges dans les vignobles luxembourgeois débutent fin septembre, vers le 30. Cette fois-ci, elles auront lieu près de huit jours plus tôt, aux alentours du 23 septembre.

(Marion Mellinger/L'essentiel)