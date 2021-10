Trois hommes extradés vers le Luxembourg

Vendredi matin, la police fédérale de Trèves a extradé trois hommes vers le Grand-Duché, au poste-frontière de Wasserbillig. Selon la police, les trois hommes font l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis par le Luxembourg.

Il s'agit de deux criminels condamnés: un ressortissant luxembourgeois de 22 ans qui encourt une peine de prison de deux ans et dix mois pour des infractions au code de la route et des atteintes aux biens, et un ressortissant capverdien qui purge une peine de prison de 799 jours pour une infraction sexuelle.

Par ailleurs, un Biélorusse de 41 ans a été remis aux autorités luxembourgeoises. Il est soupçonné d'avoir pénétré par effraction dans les locaux d'une entreprise luxembourgeoise et d'avoir volé des produits dérivés du tabac, des appareils électriques, des pièces de monnaie et de l'argent liquide, pour un montant de 840 euros.

(L'essentiel)