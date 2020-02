Un artiste veut penser la peinture d'une autre manière

Un artiste-peintre produit généralement une peinture. Ce n'est toutefois pas le terme que l'on utiliserait spontanément pour décrire les œuvres du Luxembourgeois Roland Questsch. L'exposition de l'artiste à la galerie Ceysson & Bénétière, au Windhof, est le témoignage de l'éclosion d'une nouvelle manière d'aborder la peinture.

Ce qui ressemble a priori à des carreaux de céramique émaillés aux couleurs chatoyantes de rouge, de jaune moutarde et de vert bouteille, recouverts d'un épais vernis foncé et ponctués de paillettes micacées orange et dorées, tout en relief, est en réalité une série de toiles. Et ce que l'on pourrait prendre pour de l'art céramique et donc pour de la sculpture est ce que Roland Questsch appelle de la peinture.

«Qu'est-ce qu'une peinture?»

Roland Questsch aime repousser les limites. Il fabrique lui-même ses toiles, leur confère des ondulations et les relie entre elles, à l'aide de charnières, avant de les éventrer. Le châssis pliable et rabattable, qui vient subitement faire partie intégrante de l’œuvre et sur lequel Roland Questsch pose ses strates de couleurs, forme, à ses yeux, une peinture. Selon la disposition (verticale ou horizontale), celle-ci représentera tantôt un portrait, tantôt un paysage. L'artiste revendique une manière de travailler différente. «Les gens ont peint avant de savoir parler. Mais il y a toujours quelque chose de nouveau à créer», dit-il. C'est ce qui le motive.

Pour que l'art de Roland Questsch puisse prendre tout son sens et procurer des émotions, une conversation avec le peintre s'impose. Car il s'agit du genre d'art qui nécessite un certain décryptage, que Roland Questsch est tout à fait disposé à fournir. Il commence par interroger: «Qu'est-ce qu'une peinture?». Cette question en tête, le spectateur peut aborder l'exposition, toucher les œuvres, pour finalement trouver sa propre réponse. Tout à coup, ce qui, peu de temps auparavant, avait encore l'air de carreaux de céramique, se transforme en créatures hybrides marchant sur la corde raide. Le talent de Roland Questch, c'est aussi cela: l'art de nous faire réfléchir.

L'exposition est visible jusqu'au 14 février dans la galerie Ceysson & Bénétière, à Windhaff.

(Marlene Brey/L'essentiel)