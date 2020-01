Une métamorphose se dessine route d’Arlon

Un nouveau projet majeur agite la Ville de Luxembourg. «C’est une occasion unique que nous avons», glisse même la bourgmestre DP, Lydie Polfer. Dix hectares autour du stade Josy-Barthel, le long de la route d’Arlon, vont connaître une transformation liée à la disparition prochaine de l’enceinte sportive mais également du service d’hygiène et du service incendie dont les activités déménageront. Dix hectares donc, dont 83% sont propriété de la Ville, qu’il faut repenser.

Lydie Polfer et son équipe veulent «une reconversion du site en quartier résidentiel, à haute qualité de vie». Espaces verts, diversité de logements, mobilité douce, commerces de proximité, vie sportive... le cahier des charges est clair et la municipalité mise beaucoup sur ce secteur «au cœur de la ville» et bientôt connecté au réseau du tram.

Pas avant «deux ou trois ans»

Ce mardi, sept projets d’urbanisme, issus d’un concours européen lancé en mai 2019, ont été présentés. Une première sélection a eu lieu ces derniers jours puisque 35 projets avaient été inscrits. Ces sept finalistes ont retenu l’attention mais ont jusqu’en septembre prochain pour revoir encore leur copie et la faire coller précisément aux attentes d’un jury composé notamment de représentants de la Ville, du ministère de l’Intérieur et d’architectes. Tout le monde peut également aller les consulter et donner son avis avant le 1er février, au Bierger-Center (place Guillaume Il).

Cette métamorphose de la route d’Arlon est un projet au long cours et l’avenir du quartier se fera par phases. Le projet retenu devra d’abord servir de base à un nouveau plan d’aménagement et les premiers coups de pelle concrets ne sont pas attendus avant «deux ou trois ans», glisse Lydie Polfer. Mais la bourgmestre promet d’ores et déjà la création d’un «beau quartier», moderne et «qui conservera la mémoire du lieu». Ce quartier urbain devra pouvoir accueillir, à terme, jusqu’à 2 500 habitants.

Les explications de Lydie Polfer.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)