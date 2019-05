«Le Luxembourg doit revenir à l'Eurovision»

En 1973, Anne-Marie David, alors âgée de 21 ans, triomphait au concours Eurovision, avec la chanson «Tu te reconnaîtras». Elle succédait au palmarès à Vicky Leandros, qui avait elle aussi hissé le Luxembourg au sommet un an plus tôt avec son titre «Après toi». Elle signait au passage le quatrième succès du Grand-Duché dans cette compétition, après les victoires de Jean-Claude Pascal («Nous, les amoureux», 1961) et France Gall («Poupée de cire, poupée de son», 1965).

Dix ans plus tard, en 1983, Corinne Hermès apportera son 5e et dernier succès au Luxembourg, avec «Si la vie est cadeau». Alors qu'il figurait pourtant parmi les sept pays fondateurs du concours avec l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, les Pays-Bas et la Suisse, le Grand-Duché a disparu de l'Eurovision en 1994. Arrivé à la 20e place un an plus tôt, le pays a été interdit de participer à l'édition 1994 du concours, sur la base du principe de la relégation.

«Mobilisons-nous, parce que c'est essentiel!»

Le Luxembourg a alors décidé de se retirer définitivement de la compétition, un choix notamment dicté par des motifs financiers. Régulièrement cependant, des voix s'élèvent pour demander un retour du Grand-Duché dans ce concours qui passionne près de 200 millions de téléspectateurs chaque année. Le dernier en date émane justement d'Anne-Marie David, lauréate en 1973. Aujourd'hui âgée de 66 ans, la chanteuse française s'est confiée à Stéphane Bern, qui se trouve actuellement à Tel-Aviv (Israël) pour l'édition 2019 du concours.

«Le Luxembourg est un des pays qui a le plus gagné l'Eurovision dans le laps de temps durant lequel il a participé à la compétition, explique-t-elle. Les fans du concours au Luxembourg demandent son retour à l'Eurovision. Mobilisons-nous, parce que c'est essentiel!».

(pp/L'essentiel)